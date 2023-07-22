Вышел тизер второго сезона мультсериала "Неуязвимый"

Зрители увидят новые серии проекта с 3 ноября.

Компания Amazon выпустила первый тизер второго сезона мультсериала "Неуязвимый". В ролике авторы коротко напомнили о главных героях телевизионного шоу, а также похвастались актёрским составом. Известно, что к продолжению проекта присоединились в том числе Рэй Сихорн (автер из сериала "Лучше звоните Солу") и Татьяна Маслани ("Женщина-Халк"). Новые серии зрители увидят с третьего ноября. Напомним, что "Неуязвимый" рассказывает историю обычного школьника Марка Грейсона, отец которого является самым могущественным супергероем планеты. В какой-то момент мальчик обнаруживает в себе определенные силы и решает начать собственные тренировки. В ходе этих мероприятий юноша понимает, что на самом деле его родственник совсем не тот, кем хочет казаться.

Первый сезон мультсериала дебютировал на экранах весной 2021 года. Он стал одной из самых высокооценённых премьер в истории платформы Amazon. Критики и зрители особо хвалили шоу за сюжет и персонажей, а также за невероятную жестокость, которую он сравнивают с сериалом "Пацаны".

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Фото и видео: YouTube / Prime Video