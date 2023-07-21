Skull Island Rise of Kong официально анонсировали с полноценным трейлером

Игра выйдет в свет осенью текущего года.

Ранее в социальных сетях появились скриншоты и краткая информация о компьютерной игре Skull Island: Rise of Kong, а сейчас авторы проекта выпустили анонсирующий трейлер. Они объяснили, что в широкий доступ их работа выйдет осенью 2023 года для таких платформ как консоли PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, а также персональных компьютеров. В ролике показана историческая хроника с острова Черепа и ряд геймплейных моментов. Игра будет представлять из себя приключенческий экшен от третьего лица, в котором внимание уделяется путешествиям по различным локациям и битвам с противниками. Пользователи примерят на себя роль Кинг Конга, который идет по пути отомщения. Зверь будет сражаться за законный трон короля острова Черепа. Для того, чтобы полностью раскрыть свой потенциал, персонажу необходимо изучать новые способности, наносить сокрушительные комбо врагам и сражаться с боссами.

Компания Bandai Namco опубликовала новый сюжетный трейлер меха-шутера Armored Core VI.

Фото и видео: YouTube / GameSpot Trailers