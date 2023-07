Компания Bandai Namco опубликовала новый сюжетный трейлер меха-шутера Armored Core VI

Игра выйдет в свет 25 августа.

Японский издатель Bandai Namco опубликовал на собственном официальном YouTube-канале новый сюжетный трейлер компьютерной игры Armored Core VI: Fires of Rubicon. В ролике пользователям авторы продемонстрировали атаку на базу со стороны отряда гигантских человекоподобных роботов-истребителей, которыми управляют люди-операторы. Когда враги приближаются к цели, то противник ликвидирует сразу нескольких нападающих. После этого за стенами крепости отряд встречается с танком титанических размеров, башня которого представляет собой мощное энергетическое оружие.

В результате уничтожить танк удается ценою "жизней" почти всего оставшегося отряда. В конце ролика показано, что оператор жертвует своим последним роботом ради выполнения общей миссии. Ему приходится активировать режим самоликвидации меха ради того, чтобы уничтожить ядро атакованной базы.

Напомним, что Armored Core VI: Fires of Rubicon представляет из себя новый проект студии From Software, выступающий в жанре "меха-шутер". Официальная премьера проекта состоится 25 августа на консолях PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X и S, Xbox One и персональных компьютерах.

Фото и видео: YouTube / Bandai Namco Entertainment Southeast Asia