Сотрудники угрозыска Петербурга установили личность подозреваемого в убийстве 18-летней давности

Злоумышленник убил 22-летнюю девушку в парадной дома на Вознесенском проспекте.

В ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет сотрудникам Управления уголовного розыска Главка удалось раскрыть убийство, совершенное 18 лет назад. Следователи выяснили, что в ноябре 2005 года во дворе дома 15 по Вознесенскому проспекту было найден труп 22-летней девушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

На теле девушки обнаружили следы удушения, погибшая получила множество травм головы. Тогда же было возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство). Однако раскрыть дело не удалось.

В 2024 году правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им стал 52-летний мужчина из Хабаровска, который находится под стражей в качестве меры пресечения по ранее совершенным преступлениям.

Злоумышленник признался стражам порядка, что осенью 2005 года в ночное время он увидел красивую девушку, после чего догнал ее и затащил в парадную. Подозреваемый навредил пострадавшей, а затем расправился со своей жертвой.

Мера пресечения в виде содержания под стражей злоумышленнику не изменялась. Мужчине предъявили обвинение. Расследование продолжается.

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Фото: Piter.tv