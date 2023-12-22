Петербуржца, который избил полицейского на Московском вокзале, будут судить

Мужчине вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Транспортная прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Мужчине вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 2 мая.

Следствие утверждает, что в марте этого года ранее судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на Московском вокзале в Петербурге, отказался выполнить требование сотрудника транспортной полиции пройти в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении и ударил его. Действия нападавшего пресекла патрульно-постовая служба.

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, который выстрелил в полицейского на Английском проспекте, ранил и фельдшера.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры