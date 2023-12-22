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Вчера, 23:58
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Петербуржца, который избил полицейского на Московском вокзале, будут судить

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Мужчине вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Транспортная прокуратура Петербурга направила в суд уголовное дело по факту применения насилия в отношении полицейского. Мужчине вменяется ч. 1 ст. 318 УК РФ. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры 2 мая.

Следствие утверждает, что в марте этого года ранее судимый мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения на Московском вокзале в Петербурге, отказался выполнить требование сотрудника транспортной полиции пройти в дежурную часть для составления протокола об административном правонарушении и ударил его. Действия нападавшего пресекла патрульно-постовая служба. 

Уголовное дело направили в Смольнинский районный суд Петербурга для рассмотрения по существу.

Ранее на Piter.TV: петербуржец, который выстрелил в полицейского на Английском проспекте, ранил и фельдшера.

Видео: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Теги: московский вокзал, применение насилия в отношении представителя власти, смольнинский районный суд
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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