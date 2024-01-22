На Московском вокзале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

Гражданин помещен в камеру для административно задержанных лиц.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Московском вокзале мужчину, который находился в федеральном розыске. Правоохранителям помогла автоматизированная информационная система "Сфера", сообщили в УТ МВД России по СЗФО 21 июля.

Было установлено, что 34-летний уроженец Бурятии скрывался от органа дознания за преступление, совершенное им по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ). Гражданин помещен в камеру для административно задержанных лиц, все данные переданы инициатору розыска.

Если у вас есть сведения о лицах, разыскиваемых полицией, сообщите об этом по номеру телефона: 8 (800) 200-16-02.

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Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО