  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Московском вокзале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске
Сегодня, 12:02
145
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

На Московском вокзале задержали мужчину, который находился в федеральном розыске

0 0

Гражданин помещен в камеру для административно задержанных лиц.

Транспортные полицейские Петербурга задержали на Московском вокзале мужчину, который находился в федеральном розыске. Правоохранителям помогла автоматизированная информационная система "Сфера", сообщили в УТ МВД России по СЗФО 21 июля. 

Было установлено, что 34-летний уроженец Бурятии скрывался от органа дознания за преступление, совершенное им по ч. 1 ст. 228 УК РФ (приобретение, хранение, перевозка наркотических средств и психотропных веществ). Гражданин помещен в камеру для административно задержанных лиц, все данные переданы инициатору розыска. 

Если у вас есть сведения о лицах, разыскиваемых полицией, сообщите об этом по номеру телефона: 8 (800) 200-16-02

Ранее на Piter.TV: девушка из Праги пыталась ввезти наркотики в Петербург. 

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО 

Теги: московский вокзал, розыск
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии