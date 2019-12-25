На Витебском вокзале задержали мигранта, находящегося в федеральном розыске

67-летний гражданин одной из среднеазиатских республик разыскивается правоохранителями своего государства за незаконный оборот запрещенных веществ.

В Петербурге сотрудниками транспортной полиции выявлен гражданин, находящийся в федеральном розыске. Подробностями поделились в транспортной полиции СЗФО.

Сотрудники патрульно-постовой службы Санкт-Петербург-Витебского линейного отдела МВД России на транспорте при помощи автоматизированной информационной системы "Сфера" на территории Витебского вокзала выявили гражданина, находящегося в федеральном розыске.

Установлено, что 67-летний гражданин одной из среднеазиатских республик разыскивается правоохранителями своего государства за незаконный оборот запрещенных веществ. Подозреваемый был доставлена в дежурную часть транспортной полиции. Информация о нем передана инициатору розыска.

Ранее был задержан находившийся в федеральном розыске за угон авто в Ленобласти.

Фото: Piter.tv