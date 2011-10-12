На Московском вокзале незнакомец занял у девушки 30 тыс. рублей и не вернул их

При похищении денег парень заявил о наличии у него сахарного диабета.

Транспортная полиция Петербурга пресекла деятельность мошенника на Московском вокзале. Об этом сообщили в УТ МВД России по СЗФО.

В дежурную часть обратилась 27-летняя местная жительница, заявившая о том, что к ней подошел незнакомец и попросил занять 30 тыс. рублей для оплаты жилья в хостеле и лекарств. Потерпевшая поверила аферисту, а средства он не вернул. По подозрению задержали 20-летнего уроженца Тамбова. При похищении денег парень сообщил о наличии у него сахарного диабета, надавив на жалость.

Ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальная санкция части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Ранее мы рассказывали о том, что пенсионерка из Калининского района лишилась 750 тыс. рублей после разговора с мошенниками.

Фото: пресс-служба УТ МВД России по СЗФО