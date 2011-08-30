Пенсионерка из Калининского района лишилась 750 тыс. рублей после разговора с мошенниками

Под предлогом декларирования денежных средств неизвестная убедила потерпевшую отдать все накопления курьеру.

Правоохранители Калининского района раскрыли мошенничество с ущербом в 750 тыс. рублей. Потерпевшей стала 76-летняя женщина с Кондратьевского проспекта, рассказали в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка обратилась в полицию еще 25 июня. Под предлогом декларирования денежных средств неизвестная убедила ее отдать все накопления курьеру. Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

По подозрению на Ланском шоссе поймали пособницу аферистов 29 лет. В отношении нее избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге пресекли работу узла связи, который использовали телефонные мошенники. Подозреваемый администрировал SIM-бокс, обеспечивавший работу украинских колл-центров.

Фото: Piter.TV