В Петербурге пресекли работу узла связи, который использовали телефонные мошенники

Подозреваемый администрировал SIM-бокс, обеспечивавший работу украинских колл-центров.

В Санкт-Петербурге сотрудники регионального управления ФСБ совместно с Управлением по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД пресекли деятельность незаконного узла связи, который, по версии следствия, использовался для работы телефонных мошенников.

По данным пресс-службы ФСБ по СПб и Ленобласти, подозреваемый администрировал SIM-бокс, обеспечивавший работу украинских колл-центров. Через это оборудование злоумышленники могли совершать звонки российским гражданам, маскируя их под вызовы с отечественных номеров. Подобные технологии нередко применяются при реализации мошеннических схем, связанных с хищением денежных средств.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники силовых ведомств обнаружили и изъяли оборудование, предназначенное для работы нелегального узла связи, а также более 1,5 тысячи SIM-карт. Вся техника использовалась для организации противоправной деятельности.

По факту произошедшего Главное следственное управление ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило уголовное дело по части 3 статьи 274.3 УК РФ, предусматривающей ответственность за незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика или виртуальной телефонной станции.

Подозреваемый задержан. Сейчас следствие решает вопрос об избрании ему меры пресечения. Одновременно продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.

Ранее в Петербурге задержали ещё одного предполагаемого организатора SIM-боксов для мошеннических звонков.

Видео: пресс-служба ФСБ по СПб и Ленобласти