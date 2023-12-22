  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Савушкина сгорел автомобиль Hyundai
Сегодня, 11:51
136
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Савушкина сгорел автомобиль Hyundai

0 0

В машине огонь уничтожил сгораемые части. 

В Приморском районе сегодня, 3 мая, произошел пожар. На улице Савушкина у дома 134, корпус 1, вспыхнул автомобиль Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:26. В машине огонь уничтожил сгораемые части. 

На место случившегося прибыли 10 человек личного состава МЧС и две спецмашины. В 10:36 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются. 

Ранее Piter.tv рассказывал, что сотрудники угрозыска Петербурга установили личность подозреваемого в убийстве 18-летней. давности

Фото: Piter.tv 

Теги: мчс, пожар на улице савушкина, сгорела машина
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии