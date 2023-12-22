На улице Савушкина сгорел автомобиль Hyundai

В машине огонь уничтожил сгораемые части.

В Приморском районе сегодня, 3 мая, произошел пожар. На улице Савушкина у дома 134, корпус 1, вспыхнул автомобиль Hyundai. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 10:26. В машине огонь уничтожил сгораемые части.

На место случившегося прибыли 10 человек личного состава МЧС и две спецмашины. В 10:36 пожар был ликвидирован.

В результате случившегося никто не пострадал. Подробности уточняются.

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Фото: Piter.tv