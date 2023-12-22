Разведка США считает, что удар по посольству Ирана в Дамаске нанес Израиль

Эврил Хейнс прокомментировала конфликт на Ближнем Востоке.

Удар по консульскому отделу иранского посольства в Дамаске в начале апреля 2024 года был нанесен Израилем. Соответствующее заявление местным законодателям сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранная чиновница выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса. Эксперт сочла региональный кризис в секторе Газа ярким примером того, как локальный конфликт может иметь глобальные последствия для общества. Она подчеркнула, что обострение палестино-израильского противостояния на Ближнем Востоке порождает вызовы в сфере безопасности и грозит вовлечением "целого ряда сторон" в него.

Наиболее выдающимся примером стал беспрецедентный уровень атак между Ираном и Израилем, когда Иран и его прокси-силы выпустили сотни боеприпасов в сторону Израиля в ответ на убийство Израилем иранских чиновников в Дамаске. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

В США обратили внимание на ситуацию, разворачивающуюся на ливано-израильской государственной границе. Эврил Хейнс отметила, что там продолжаются обмены воздушными ударами между армией Израиля (ЦАХАЛом) и вооруженными отрядами боевого крыла "Хезболлах". При это в нацразведке США назвали интенсивность таких атак контролируемой.

В США подтвердили, что не считают другие страны причастными к "гаванскому синдрому".

Фото и видео: YouTube / Defense Now