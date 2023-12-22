Эврил Хейнс рассказали о расследовании причин аномальных случаев с пациентами.

Американские специальные службы по-прежнему не считают, что какие-то другие страны причастны к предполагаемым случаям "гаванского синдрома" у дипломатов, военнослужащих, государственных служащих и сотрудников разведки США по миру. Соответствующее заявление местным законодателям сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранная чиновница выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса. Эксперт заметила, что профильные ведомства изучили апрельское журналистское расследование от телекомпании CBS по поводу аномальных инцидентов с пациентами.

И они все еще не изменили к настоящему времени своих базовых оценок. Которые заключаются, по сути, в том, что, по мнению некоторых элементов, это крайне маловероятно, по мнению других, маловероятно, есть различные степени уверенности в том, причастно или нет иностранное действующее лицо в сфере здравоохранения. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

Глава нацразведки США подчеркнула, что важно продолжать работать над этим вопросом для того, чтобы гарантировать, что власти страны действительно правы, а также, что больше нет нет дополнительной информации, которая была бы значимой, полезной в плане понимания того, что же вызывает "гаванский синдром".

Разведка США признала постепенный прогресс России в ходе СВО.

Фото и видео: YouTube / Defense Now