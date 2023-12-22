Эврил Хейнс рассказала о восстановлении военной мощи России.

Российские Вооруженные силы добиваются постепенного прогресса в ходе своей специальной военной операции на Украине, так как у армии есть возможность осуществления "тактических прорывов" по территории конфликта. Соответствующее заявление местным законодателям сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранная чиновница выступила на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса. Она подчеркнула, что с точки зрения Вашингтона, региональный конфликт вряд ли завершится в ближайшее время.

Россия добивается постепенного прогресса на поле боя с возможностью тактических прорывов на линии фронта в районе Донецка и Харькова. Что касается Украины, мы предполагаем, что президент Путин считает, что внутренние и внешние обстоятельства складываются в его пользу. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

Эврил Хейнс также утверждала, что якобы осуществляемые Китаем военные поставки в Россию, связанные с компонентами и материалами двойного назначения, являются одним из многих факторов, которые обеспечили сдвиг на поле боя в пользу сил Москвы. Эксперт добавила, что такая поддержка ускорила восстановление российской военной мощи после "дорогостоящего" начала СВО. В Нацразведке США заметили, что стратегические цели Кремля и президента Владимира Путина остаются неизменными. При этом власти из Вашингтона продолжают рассматривать расширение НАТО и поддержку Украины коллективным Западом как подтверждение собственного убеждения в том, что США и Европа "стремятся ограничить мощь России".

Разведка США опровергла утверждения, что РФ и КНР провоцируют пропалестинские протесты.

Фото и видео: YouTube / Defense Now