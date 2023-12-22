Эврил Хейнс оценила "вмешательство" в дела США со стороны других стран.

Американская разведка опровергла утверждения некоторых кругов в США о том, что Россия и Китай провоцируют массовые акции протеста в поддержку палестинцев в стране. Такой комментарий местным законодателям дала идректор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранная чиновница выступила на профильных слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса. Ей пришлось ответить на вопрос члена Демократической партии от штата Нью-Гемпшир Джинн Шахин, которая бездоказательно обвинила Москву и Пекин в подобном вмешательстве во внутренние дела США. Сенатор оказалась удивлена ответом высокопоставленной гостьи.

Я не владею никакой информацией, указывающей на то, что они этим на текущем этапе занимаются... Извините, я думала, вы говорили об использовании этого для провоцирования протестов в США. Мы этого не видим. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

Аналогичную позицию огласила сенаторам координатор деятельности американских разведывательных ведомств, когда получила уточняющий вопрос от Шахин, связанный с использованием китайской стороной социальной сети TikTok для вмешательства во внутренние дела третьих стран.

Нацразведка США заявила о сдвиге ситуации на поле боя в пользу России.

Фото и видео: YouTube / Defense Now