Эврил Хейнс призвала законодателей поддержать ВСУ.

Неопределенность с одобрением американским Конгрессом дополнительных ассигнований на нужды армии киевского режима играет на руку России. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Сената США по вопросам разведки сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс. Иностранный эксперт пояснила местным законодателям, что сейчас на территории России значительно наращивается производство собственного дальнобойного оружия, артиллерийских боеприпасов и других видов вооружений. Эти процессы при необходимости позволят властям страны выдержать длительное и интенсивное противостояние противникам. Гостья Конгресса уточнила, что с конца 2023 года Москве удается добивается постоянных успехов на поле боя, расположенного в зоне проведения специальной военной операции. В Нацразведке добавили, что такая проблема фиксируется в том числе из-за неопределенности по поводу будущей военной помощи, выделяемой со стороны стран Запада.

Данный тупик играет на пользу стратегическому преимуществу России и все больше сдвигает ситуацию в пользу Москвы. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

США опасаются, что Россия применит оружие в космосе, сообщила глава разведки.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News