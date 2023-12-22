США опасаются, что Россия применит оружие в космосе

Эврил Хейнс рассказала об опасностях, которые исходят для Вашингтона со стороны Москвы.

В американской администрации обеспокоены тем, что Россия нарушит запрет на использование стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космическом пространстве или киберсфере. Соответствующее заявление в ходе выступления на слушаниях в профильном комитете Сената США по вопросам разведки сделала директор Национальной разведки США Эврил Хейнс.

Мы по-прежнему обеспокоены тем, что Москва поставила под угрозу давние глобальные нормы, запрещающие использование ассиметричного или стратегически дестабилизирующего оружия, в том числе в космосе и в киберпространстве. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

Напомним, что российский президент Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности страны заявил о вбросах, которые делают в странах коллективного Запада относительно якобы размещения Москвой ядерного оружия в космосе. Глава государства пояснил, что таких планов у Кремля нет.

В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News