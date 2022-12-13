В США заявили о глобальных последствиях поражения Украины для Запада

В США заявили о глобальных экономических и геополитических последствиях поражения Украины для Запада. Соответствующее заявление в ходе выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе сделала глава американской национальной разведки Эврил Хейнс. Она пояснила, что негативные последствия военных альянсов последуют, если Вооруженные силы Украины не преуспеют на поле боя.
Есть еще целый ряд соображений. <…> имеет последствия для прочности наших альянсов, последствия для нас с той точки зрения, как мы будем справляться с кризисами в будущем.
Эврил Хейнс, глава нацразведки США
Напомним, что Кремль и МИД направили странам НАТО ноту протеста из-за поставок боевой техники со стороны Запада для ВСУ. Минобороны РФ сказали, что эти военные грузы станут законной целью ликвидации.
Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной.
Фото и видео: YouTube / NATO News
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все