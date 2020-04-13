Глава нацразведки США оценила шансы на перемирие между Россией и Украиной

Эврил Хейнс рассказала о том, что президент России имеет большие амбиции.

Глава национальной разведки Эврил Хейнс заявила о том, что США на данном этапе не видят шанса на перемирие между Россией и Украиной. Соответствующее заявление чиновница сделала в эфире вашингтонского форума, организованного американским экспертным центром Silverado совместно с компанией Google. Дискуссия была посвящена вызовам в сфере национальной безопасности.

Мы не видим прямо сейчас возможности для обеих сторон прийти к мирному соглашению на данном этапе. Думаю, сейчас это очевидно всем…Я не думаю, что мы увидим в этом на данном этапе конечный пункт. Эврил Хейнс, глава нацразведки США

Корреспондентка задала вопрос о возможности урегулирования украинского кризиса к концу текущего года в том случае, если стороны будут удерживать свои позиции. Эврил Хейнс заметила, что вопрос заключается в том, будет ли российский лидер Владимир Путин "считать это победой". Вашингтон не исключает того, что политик может принять какое-то временное соглашение ради паузы и восстановления сил. Хейнс уверена в том, что у главы РФ сохраняются по-прежнему широкие амбиции, поэтому он будет стремиться преследовать их с течением времени.

Нацразведка США не видит перспектив для успешных переговоров по Украине в ближайшее время.

Фото и видео: YouTube / Think with Google