Эврил Хейнс рассказала о возможной эскалации конфликта.

Национальная разведка США не видит перспектив для успешных переговоров по Украине в ближайшее время. Соответствующее заявление сделала глава местного профильного ведомства Эврил Хейнс. Она прокомментировала американским законодателям краткосрочные перспективы, выступая на слушаниях в комитете по делам Вооруженных сил Сената Конгресса. Эксперт назвала урегулирование конфликта в регионе маловероятным на текущий момент. При этом чиновница не исключила дальнейшую эскалацию.

Кроме того, учитывая, что и Россия, и Украина считают, что могут продолжить добиваться военных успехов, мы не видим возможности для жизнеспособного продвижения вперед путем переговоров, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Эврил Хейнс, глава Нацразведки США

Директор Национальной разведки полагает, что в течение следующих нескольких месяцев в контексте ситуации вокруг Украины возможно дальнейшее продвижение сторон конфликта к еще большей непредсказуемости.

В США утверждают, что биолаборатории Украины обеспечивают "биологическую безопасность".

Фото и видео: YouTube / Reuters