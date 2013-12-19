Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговорный процесс. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств.
По словам главы государства, Россия готова решать переговоры по стамбульским принципам, которые были предложены в 2022 году. Он добавил, что тогда договоренности были более мягкими, чем сейчас.
Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться.
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой "Ростеха".
Видео: kremlin.ru
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