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Путин посоветовал Украине не затягивать переговорный процесс

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По его словам, Россия готова решать переговоры по стамбульским принципам.

Президент РФ Владимир Путин посоветовал Украине не затягивать переговорный процесс. Об этом он заявил на встрече с руководителями международных информационных агентств.

По словам главы государства, Россия готова решать переговоры по стамбульским принципам, которые были предложены в 2022 году. Он добавил, что тогда договоренности были более мягкими, чем сейчас.

Не будут договариваться – ситуация, может быть, еще изменится в худшую для них сторону. Не надо тянуть. Надо садиться и договариваться.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой "Ростеха".

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, переговоры, президент россии, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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