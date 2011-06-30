Путин провел встречу с главой "Ростеха"

Чемезов доложил главе государства о постоянной модернизации военной техники.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой госкорпорации "Ростех" Сергеем Чемезовым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Чемезов доложил главе государства о постоянной модернизации военной техники. Он подчеркнул, что "Ростех" развивает системы радиоэлектронной борьбы и контроля воздушного пространства. Глава госкорпорации отметил наличие прямого контакта с военнослужащими, которые используют и работают с предоставленной техникой.

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Видео: kremlin.ru