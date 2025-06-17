Путин поздравил "Артек" со 100-летием

Президент РФ Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.
По словам Путина, лагерь стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый найдет себе дело по душе. Он подчеркнул, что особую популярность обрели тематические смены, которые проводят в" Артеке" российские образовательные учреждения и общественные организации.
Такой активный, познавательный отдых – результат неустанного созидательного труда воспитателей и вожатых, педагогов и медицинских работников, многих людей, посвятивших себя развитию "Артека".
Владимир Путин, президент РФ
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Севастополя.
Видео: kremlin.ru
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Одни жизни отдают , другие празднуют . Артек коммунисты построили , а он же в 90ых переобулся и от них открестился .