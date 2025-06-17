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Путин поздравил "Артек" со 100-летием

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По его словам, лагерь стал современной, устремленной в будущее площадкой.

Президент РФ Владимир Путин поздравил Международный детский центр "Артек" со 100-летием. Видеопоздравление главы государства опубликовала пресс-служба Кремля.

По словам Путина, лагерь стал современной, устремленной в будущее площадкой, где каждый найдет себе дело по душе. Он подчеркнул, что особую популярность обрели тематические смены, которые проводят в" Артеке" российские образовательные учреждения и общественные организации.

Такой активный, познавательный отдых – результат неустанного созидательного труда воспитателей и вожатых, педагогов и медицинских работников, многих людей, посвятивших себя развитию "Артека".

Владимир Путин, президент РФ

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с губернатором Севастополя.

Видео: kremlin.ru

Теги: артек, владимир путин, поздравление, президент россии
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все

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Щелконогов Игорь
Сегодня 8:58

Одни  жизни отдают , другие празднуют . Артек коммунисты построили , а он же в 90ых переобулся и от них открестился .

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