Развожаев доложил президенту об экономических показателях Севастополя.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Севастополя Михаилом Развожаевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава города доложил президенту об экономических показателях Севастополя. Он уделил особое внимание росту инвестиционной активности в винодельческой отрасли. По словам Развожаева, благодаря постоянной поддержке федерального центра в этом году 738 млн запланировано на закладку виноградников по линии Минсельхоза. Также на встрече обсуждались реализации социальных и культурных инициатив.

Ранее Путин напомнил о словах Тютчева, что Европа должна научиться уважать Россию.

Видео: kremlin.ru