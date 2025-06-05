Глава России рассказал о наследии поэта-патриота.

Российский президент Владимир Путин напомнил о том, как поэт Федор Тютчев в одной из своих литературных работ писал о том, что наша страна готова уважать Европу, но и она должна научиться уважать Россию. Соответствующее заявление глава государства сделал на профильном заседании, посвященном реализации федеральной политики в сфере языка народов и русского языка. Политик уточнил, что считает Тютчева настоящим патриотом, а также образованным, широко мыслящим и мудрым человеком. Он добавил, что культурное наследие, оставленная современному обществу нашим предшественником, выходит "далеко за рамки стихотворных форм".

Обращаясь в одной из своих работ к европейцам - это была работа об отношениях России и Германии, но, по сути, он обращался ко всем европейцам, - он писал: "Россия готова уважать вашу историческую законность. Но и вы, со своей стороны, научитесь уважать нас в нашем единстве и силе. Владимир Путин, президент РФ

Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта".

Фото и видео: Kremlin.ru