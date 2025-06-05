Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта"

Глава России рассказал о мерах поддержки языка в стране.

Российский президент Владимир Путин предложил с 2026 ода запустить программу "детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой" для того, чтобы повысить доступность детских книг. Соответствующее заявление глава государства сделал на профильном заседании, посвященном реализации федеральной политики в сфере языка народов и русского языка. Политик пояснил, что номинал такой карты будет составлять три тысячи рублей. Они будут предоставлены семьям, в которых воспитываются дошкольники в возрасте от трёх до шести лет. Обращаясь к издательствам, которые будут участвовать в программе, лидер страны указал, что номинала карты должно хватить как минимум на десять книг.

Книга - это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций. И книги для детей, которые открывают путь в мир большой классической литературы с ее высокими нравственными ценностями, должны быть доступны каждому. Владимир Путин, президент РФ

Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии.

Фото и видео: Kremlin.ru