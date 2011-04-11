Глава государства поинтересовался проблемой изменения породного состава лесов.

Премьер-министр РФ Владимир Путин провел встречу с Министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства поинтересовался проблемой изменения породного состава лесов на Урале и в регионах Северо-Западного округа из-за климатических изменений. По словам Козлова, в связи с изменением климатической повестки в регионах становится намного теплее и растет лес другой породы. Также министр обсудил с Путиным работу с коммунальными отходами, снижение опасных выбросов в воздух и строительство очистных сооружений.

Ранее Путин поддержал предложение о создании Всероссийской службы помощи семье.

Видео: kremlin.ru