Путин поддержал предложение о создании Всероссийской службы помощи семье

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой о создании Всероссийской службы помощи семье. Соответствующее предложение уполномоченная по правам несовершеннолетних в России сделала во время рабочей встречи с главой государства в Кремле. Специалист посчитала, что властям следует преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.
Президент отметил результативность проведённой работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства....
Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ
Львова-Белова предложила создать в ДНР комиссию для возвращения детей в семьи.
Фото и видео: Kremlin.ru
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