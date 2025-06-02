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Путин поддержал предложение о создании Всероссийской службы помощи семье

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Глава России встретился с Марией Львовой-Беловой в Москве.

Российский президент Владимир Путин поддержал предложение детского омбудсмена Марии Львовы-Беловой о создании Всероссийской службы помощи семье. Соответствующее предложение  уполномоченная по правам несовершеннолетних в России сделала во время рабочей встречи с главой государства в Кремле. Специалист посчитала, что властям следует преобразовать Всероссийскую инспекцию системы профилактики социального сиротства во Всероссийскую службу помощи семье.

Президент отметил результативность проведённой работы и поддержал предложение Марии Львовой-Беловой о преобразовании Всероссийской инспекции системы профилактики социального сиротства....

Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

Львова-Белова предложила создать в ДНР комиссию для возвращения детей в семьи.

Фото и видео: Kremlin.ru

Теги: владимир путин, дети, мария львова-белова, омбудсмен
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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