Львова-Белова предложила создать в ДНР комиссию для возвращения детей в семьи

Детский омбудсмен посетила ДНР с рабочей поездкой.

На территории Донецкой народной республики будет сформирована межведомственная комиссия по определению обоснования размещения детей, являющихся сиротами или оставшихся без попечения родителей, в социальных учреждениях. Соответствующее заявление сделали представители пресс-службы аппарата уполномоченного по правам ребенка при главе государства Владимире Путине. Такой информацией специалисты поделились с журналистами по результатам рабочей поездки омбудсмена марии Львовой-Беловой в ДНР, где она встретилась с главой нового региона страны Денисом Пушилиным. Известно, что детский омбудсмен провела личный прием семей, а также побывала в местных социальных учреждениях и передала гуманитарную помощь. Далее она провела совещание с руководителями профильных ведомств.

В учреждениях региона живут более 500 детей, при этом немалая часть ребят имеют близких и могут вернуться в семьи. Договорились о создании в регионе межведомственной комиссии по обоснованности размещения детей в учреждениях и определении фонда-оператора помощи семьям. Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

Напомним, что рабочая поездка была посвящена отработке семейно ориентированного подхода в системе профилактики социального сиротства.

Детский омбудсмен способствует переезду семей с детьми из Белгородской области.

Фото и видео: Telegram / Мария Львова-Белова