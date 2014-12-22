Детский омбудсмен способствует переезду семей с детьми из Белгородской области

Мария Львова-Белова рассказала о сменах в детских лагерях.

Аппарат уполномоченного при российском президенте Владимире Путине по правам ребенка активно способствует переезду семей с несовершеннолетними гражданами страны из Белгородской области в другие регионы для обеспечения их безопасности. Соответствующее заявление сделала детский уполномоченный Мария Львова-Белова журналистам во время пресс-конференции, организованной во внешнеполитическом ведомстве в Москве. Чиновница дала комментарии на мероприятии перед сотрудниками международных организаций, дипломатических представительств и СМИ.

Мы видим, что нахождение там небезопасно, там никто не застрахован абсолютно <...>. Самое важное для меня сейчас - это создать для детей безопасность вне Белгородской области. Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

Мария Львова-Белова уточнила, что семьи поддерживаются в пунктах временного размещения. Региональные уполномоченные оперативно обрабатывают адресные запросы от тех, кто переехал в другие регионы страны. Дополнительно развиваются лагерные смены, чтобы у ребенка появилась сразу же новая возможность поехать в другой лагерь для того, чтобы в летний период времени они не находились под обстрелами.

Аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию.

Фото и видео: МИД России