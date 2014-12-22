Аппарат детского омбудсмена планирует поездку в Сирию

Мария Львова-Белова раскрыла планы на рабочие поездки.

В начале июля 2024 года аппарат российского омбудсмена по правам несовершеннолетних граждан планирует поездку в Сирию для возвращения детей в страну. Соответствующее заявление сделала детский уполномоченный при президенте Владимире Путине Мария Львова-Белова журналистам во время пресс-конференции, организованной во внешнеполитическом ведомстве в Москве. Чиновница дала комментарии на мероприятии, в котором были задействованы сотрудники международных организаций, дипломатических представительств и СМИ.

С 2023 года мы осуществили визит в Сирийскую Арабскую Республику, в ходе которой было возвращено 122 ребёнка… Очередная поездка у нас планируется в начале июля. Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

На встрече детский омбудсмен представила на платформе МИД третий выпуск бюллетеня о деятельности уполномоченного России по правам ребенка по защите детей во время проведения специальной военной операции.

Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри".

Фото и видео: МИД России