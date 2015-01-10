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Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"

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Мария Львова-Белова негативно оценила попытки детей быть похожими на животных.

Уполномоченный при российском президенте Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала журналистам "РИА Новостей" распространение среди детей по стране движения "фурри". Чиновница объяснила, что копирование несовершеннолетними поведения животных настораживает, на это нужно реагировать властям и профильным структурам.

Экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило - не то, что они наряжаются в костюм животных, ...а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах.

Мария Львова-Белова, детский омбудсмен

Омбудсмен отметила, что ее не может не смущать тот  факт, что дети "едят из миски и ходят в лоток". Напомним, что Фурри - это поклонники антропоморфных животных. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах коллективного Запада.

Львова-Белова впервые очно провела переговоры с украинской стороной о возвращении детей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: дети, мария львова-белова, пмэф, фурри
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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