Львова-Белова прокомментировала распространение движения "фурри"

Мария Львова-Белова негативно оценила попытки детей быть похожими на животных.

Уполномоченный при российском президенте Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова прокомментировала журналистам "РИА Новостей" распространение среди детей по стране движения "фурри". Чиновница объяснила, что копирование несовершеннолетними поведения животных настораживает, на это нужно реагировать властям и профильным структурам.

Экспертно я не смогу ответить на этот вопрос, потому что я отдаленно слышала, что такие появляются у нас поведенческие модели. Но что меня смутило - не то, что они наряжаются в костюм животных, ...а то, что они пытаются копировать поведение этих животных вообще в разных вещах. Мария Львова-Белова, детский омбудсмен

Омбудсмен отметила, что ее не может не смущать тот факт, что дети "едят из миски и ходят в лоток". Напомним, что Фурри - это поклонники антропоморфных животных. Субкультура набирает популярность с конца 2000-х годов, прежде всего, в странах коллективного Запада.

Львова-Белова впервые очно провела переговоры с украинской стороной о возвращении детей.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости