  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:19
128
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Львова-Белова впервые очно провела переговоры с украинской стороной о возвращении детей

0 0

Российский уполномоченный по правам ребенка выехала в Катар для общения с украинскими делегатами.

Уполномоченный при президенте России Владимире Путине по правам ребенка Мария Львова-Белова впервые провела очные переговоры с украинскими коллегами по вопросу возвращения детей. Мероприятие состоялось при посредничестве Катара. Российский детский омбудсмен заявила журналистам по итогам заседания, что киевский режим искать своих несовершеннолетних граждан в третьих странах

Обсудили актуальные списки, по которым ведем работу. В них входят 29 детей, которые живут в России, и мы работаем над их воссоединением с близкими на Украине. Попросила о содействии в возвращении в Россию 19 детей, которые находятся на Украине или по различным причинам оказались в ЕС.

Мария Львова-Белова, детский омбудсмен РФ

Чиновница поблагодарила власти Катара за создание пространства для мирного диалога между Россией и Украиной в интересах детей.

Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом.

Фото и видео: Пресс-служба уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой/ТАСС

Теги: дети, катар, мария львова-белова, омбудсмен, права ребенка
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии