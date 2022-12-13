Львова-Белова рассказала о случаях травли российских детей за рубежом

Омбудсмен по правам детей рассказала о проблеме политической конъюнктуры и русофобии.

Случаи травли российских детей в других странах все еще продолжаются, несмотря на призывы к правозащитным институтам пресечь все формы дискриминации. Соответствующее заявление в ходе выступления на сессии "Семейные ценности в фокусе мировой политики: векторы правового регулирования", проводимой на площадке Петербургского международного юридического форума сделала уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова. Эксперт пояснила, что в каких-то странах были приняты необходимые меры но в отдельных европейских державах решили отстраниться от проблемы своим "молчаливым согласием" и поддержкой русофобии.

Мы видим, что продолжаются случаи травли российских детей в других странах. Около года назад я обращалась уже к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет, а также к европейской сети детских омбудсменов с призовым принять меры для пресечения всех форм дискриминации. Мария Львова-Белова, детский омбудсмен

Мария Львова-Белова добавила, что в социальных сетях все еще появляются ролики с издевательствами над российскими детьми, а многие события в сире трактуются не с позиции международного права и законов, а в угоду политической конъектуре.

Мария Львова-Белова: Детей из новых регионов дают семьям под опеку, а не на усыновление.

Фото и видео: ПМЮФ