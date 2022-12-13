Мария Львова-Белова: Детей из новых регионов дают семьям под опеку, а не на усыновление

Омбудсмен уточнила о судьбе детей, которые оказались в российских семьях.

Детей из новых регионов России (Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей) дают семьям под опеку, а не на усыновление для того, чтобы затем легче вернуть их кровным родственникам в том случае, если таковые найдутся. Соответствующее заявление в рамках выступления на брифинге с журналистами заявила российский омбудсмен по правам человека Мария Львова-Белова. Уполномоченная уточнила, что этот момент сейчас активно муссируются в западных СМИ.

Они говорят, что мы вывозим детей, усыновляем... усыновления из новых регионов нет вообще, в принципе. Есть только опека или приёмная семья. Мария Львова-Белова, омбудсмен РФ

Эксперт добавила, что усыновление ребенка также не означает, что ребенка потом невозможно будет вернуть его кровным родственникам.

Львова-Белова вручила сертификат на жилье семье погибшего в СВО военного.

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