В этом году в четырёх петербургских школах появится 700 мест для дополнительного образования детей

В школах обновят спортклубы, музеи, театральные студии и медиацентры.

В 2024 году в четырёх петербургских школах создадут 700 мест для дополнительного образования детей. Распоряжение подписал градоначальник Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга сегодня, 29 апреля.

Школьники будут проходить программы художественной, социально-гуманитарной, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. В школах обновят спортклубы, музеи, театральные студии и медиацентры.

Дополнительные общеразвивающие программы предусмотрены федеральным проектом "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".

Ранее мы писали, что детский сад на 220 мест на Колпинском шоссе готов на 80%.

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