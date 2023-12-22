В этом году в четырёх петербургских школах появится 700 мест для дополнительного образования детей

В 2024 году в четырёх петербургских школах создадут 700 мест для дополнительного образования детей. Распоряжение подписал градоначальник Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга сегодня, 29 апреля.
Школьники будут проходить программы художественной, социально-гуманитарной, спортивной и туристско-краеведческой направленностей. В школах обновят спортклубы, музеи, театральные студии и медиацентры.
Дополнительные общеразвивающие программы предусмотрены федеральным проектом "Успех каждого ребёнка" нацпроекта "Образование".
Ранее мы писали, что детский сад на 220 мест на Колпинском шоссе готов на 80%.
Фото: Pxhere
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