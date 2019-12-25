Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Большинство довольно работой президента и доверяет ему.

Большинство (83 процентов) россиян скорее хорошо оценивают работу главы государства Владимира Путина, еще 82 процента респондентов заявили, что доверяют президенту. Соответствующее заявление сделали представители опроса ФОМ. Шесть процентов респондентов придерживаются мнения о том, что лидер страны плохо работает на своем месте, а девять процентов выразили свое недоверие к Владимиру Путину.

Свыше половины (57 процентов) опрошенных уверены в том, что федеральное правительство работает скорее хорошо, еще 23 процента россиян считают иначе. Работу премьер-министра Михаила Мишустина положительно оценивают 58 процентов граждан, а девять процентов ответили, что чиновник работает скорее плохо. Социологи также предложили гражданам представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Государственную думу. Четверо из десяти (42 процентов) опрошенных сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", еще 11 процентов отдали бы голоса за ЛДПР, 8 процентов - за КПРФ, по три процента - за партию "Новые люди" и за "Справедливую Россию".

Поздравление Путиным Трампа с Днем независимости стало первым за пять лет.

Фото: Kremlin.ru