Поздравление Путиным Трампа с Днем независимости стало первым за пять лет

Глава России поздравлял с праздником Трампа также в 2020 году.

Поздравление американского президента-республиканца Дональда Трампа с Днем независимости США со стороны российского лидера Владимира Путина стало первым за последние пять лет. В прошлый раз Кремль поздравлял Белый дом с национальным праздником только в июле 2020 года, когда на руководящем посту также был Дональд Трамп. В то время наша страна направила в Вашингтон поздравительную телеграмму. Ранее аналогичные послания от Владимира Путина традиционно направлялись в США. Их получали в свое время Билл Клинтон, Джордж Буш - младший, Барак Обама. Предыдущий президент США Джо Байден не получил от российского руководства ни одного поздравления, о котором бы сообщалось публично.

Напомним, что Владимир Путин лично поздравил иностранного коллегу из Вашингтона с 4 Июля в телефонном разговоре, который произошел накануне. Как рассказал на брифинге со СМИ помощник президента России Юрий Ушаков, Москва напомнила о вкладе России в становление американской независимости и о сотрудничестве между двумя странами.

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Фото: Kremlin.ru