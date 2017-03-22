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Количество мест для поступления в колледжи и техникумы увеличили в Ленобласти
Сегодня, 10:54
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Количество мест для поступления в колледжи и техникумы увеличили в Ленобласти

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Общее число составит свыше 7,9 тыс. мест.

В Ленобласти увеличилось количество мест для поступления в колледжи и техникумы. Об этом сообщила председатель комитета общего и профессионального образования региона Вероника Реброва в рамках конференции ТАСС. 

Общее число составит свыше 7,9 тыс. мест. Увеличение связано с тем, что по РФ растет популярность среднего профессионального образования. Учреждения СПО выбирают 60% выпускников девятых классов и 20% выпускников 11 классов. 

Самые востребованные направления – "Техника и технологии наземного транспорта", "Машиностроение", "Здравоохранение и медицинские науки", "Сельское, лесное и рыбное хозяйство", "Туризм", "Строительство" и "Педагогические науки". 

Ранее мы рассказывали о том, что и в Петербурге увеличено число мест для поступления в колледжи. 

Фото: Piter.TV 

Теги: колледжи, образование, техникумы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

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