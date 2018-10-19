Число мест для поступления в колледжи увеличено в Петербурге

Наиболее высоким остаётся конкурс среди желающих освоить информационные технологии, тогда как поступление на специальности рабочих направлений существенно облегчается.

Старт приёмной кампании в колледжах Петербурга намечен на предстоящую пятницу, 20 июня. Перед абитуриентами открыты двери более ста образовательных учреждений, причём подавать документы разрешено сразу в несколько организаций без ограничения их числа, информирует ТАСС.

Наиболее высоким остаётся конкурс среди желающих освоить информационные технологии, тогда как поступление на специальности рабочих направлений существенно облегчается. Город присоединился к федеральному проекту, гарантирующему зачисление на основе результатов двух основных госэкзаменов (ОГЭ) по таким профессиям, как монтажник, слесарь, сварщик и швея.

Наталия Путиловская, глава городского Комитета по образованию, акцентировала внимание на дополнительной выгоде поступления на указанные направления: "Выбирая рабочую профессию, студенты получают не только образование, но и гарантию последующего трудоустройства на предприятиях Санкт-Петербурга, поскольку потребность в специалистах заметно превосходит численность учащихся наших колледжей".

Срок подачи заявлений продлится до 15 августа, однако при нехватке претендентов приём может быть продолжен до ноябрьских дат. В нынешнем году городская администрация предусмотрела выделение 28,3 тысячи бюджетных мест, что превышает прошлогоднюю цифру почти на полторы тысячи позиций.

Ранее стал известен средний балл ЕГЭ по русскому языку в Петербурге.

Фото: Piter.TV