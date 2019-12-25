Стал известен средний балл ЕГЭ по русскому языку в Петербурге

Экзамены сдавали в общей сложности 22,9 тысячи ребят, причем максимальный результат — 100 баллов — заработали 74 ученика.

16 июня были опубликованы итоги Единого государственного экзамена по русскому языку. Средняя оценка школьников из Петербурга составила 63,2 балла, сообщает официальный представитель образовательного комитета Северной столицы.

В нынешнем учебном году высокие оценки от 80 до 100 баллов смогли набрать 4,6 тысячи учеников. Экзамены сдавали в общей сложности 22,9 тысячи ребят, причем максимальный результат — 100 баллов — заработали 74 ученика. Еще 200 старшеклассников достигли максимального результата одновременно по двум дисциплинам.

С понедельника, 16 июня, стартовала серия резервных дней для сдачи экзаменов, которые будут проводиться вплоть до 23 июня включительно. В первый день школьники сдавали экзамены по физике, географии, обществоведению и литературе.

В образовательном ведомстве добавили, что возможность пересдать любой из предметов предоставляется в специально отведенные дни — 3 и 4 июля.

Ранее мы сообщили о том, что в нескольких вузах Петербурга выросла стоимость обучения.

Фото: Комитет по образованию Петербурга