В нескольких вузах Петербурга выросла стоимость обучения

Срок подачи заявлений на поступление на бесплатные места продлен до 15 июля для тех, кто планирует сдавать вступительные испытания непосредственно в университете, и до 25 июля для остальных претендентов.

Ряд ведущих вузов Петербурга увеличил плату за обучение на предстоящий учебный год на 15%, информирует "Коммерсантъ-Санкт-Петербург".

Начало приема документов запланировано на 20 июня, причем практически повсеместно наблюдается повышение стоимости образовательных услуг от 5 до 16%. В 2025 году введена практика распределения фиксированного числа бюджетных мест для студентов, обучающихся на коммерческой основе. Количество бесплатных мест выросло с 31,42 тыс. до 33 тыс., тогда как число коммерческих вакансий составляет свыше 40 тыс., сообщают в комитете по науке и высшему образованию Северной столицы.

Срок подачи заявлений на поступление на бесплатные места продлен до 15 июля для тех, кто планирует сдавать вступительные испытания непосредственно в университете, и до 25 июля для остальных претендентов. Прием на коммерческие отделения продлится до 20 сентября, а зачисление завершится до конца месяца.

Примеры повышения цен видны на примере СПбГУ: плата за учебу возросла на 5–10%. Например, первокурсникам предстоит оплачивать ежегодно 345,2 тыс. рублей за направление подготовки "Прикладная физика и математика", а специальность "Современное программирование" обойдется студентам в 271 тысячу рублей.

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Фото: Piter.TV