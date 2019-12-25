ФАС выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в России

"Россоль" подозреваются в нарушении закона о конкуренции.

Федеральная антимонопольная служба выдала предупреждение крупнейшему производителю соли в стране. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники прес-службы ФАС. В надзорном ведомстве заметили, что "Руссоль" должна прекратить действия, содержащие в себе признаки нарушения антимонопольного законодательства. Речь идет о том, что в прошлом году предприятие занимала доминирующее положение на оптовом внутреннем рынке пищевой соли. Однако компания отказалась поставить товар ООО "Сольторг" и ООО "Главснаб" при наличии экономической и технологической возможности у них. Дополнительно изготовитель продукции не оповестил ООО "Сольторг" о проведении договорной кампании, зная о намерении продавца принять в ней участие.

Выдали предупреждение ООО "Руссоль" о необходимости прекратить действия, содержащие признаки нарушения антимонопольного законодательства, в том числе путем разработки торговой политики по реализации пищевой соли. пресс-служба ФАС

Подобные действия, по мнению ФАС, указывают на уклонение от заключения договора поставки с указанными продавцами. В свою очередь это может быть связано с нарушением законодательства о защите конкуренции.

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