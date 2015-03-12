ФАС подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту дорог в Волгограде

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России подозревает три компании в сговоре на торгах по ремонту дорог в Волгограде. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
В опубликованном релизе отмечается, что компании могут быть причастны к незаконным соглашениям на сумму 1,7 млрд рублей при реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Речь идет о следующих компаниях: ООО "Дом-Строй", ООО "Дорстрой-34" и ООО "Астрол-ДСК". В случае установления вины участникам сговора грозят административные штрафы.
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Фото: pxhere.com
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