В России с 1 июля вводится ГОСТ для школьной формы

Согласно стандарту, она должна изготавливаться в деловом стиле.

С 1 июля в России вступает в силу ГОСТ, устанавливающий требования к школьной форме. Согласно документу, одежда для учащихся должна быть удобной, эстетичной и соответствовать деловому стилю. Форма также не должна содержать запрещённую символику, а её покрой — обеспечивать комфорт как во время занятий, так и при движении.

Особое внимание в стандарте уделено патриотическому воспитанию: производителям рекомендуется размещать на форме государственную и патриотическую символику. Этот ГОСТ вводится впервые и носит рекомендательный характер, но может стать обязательным, если будет упомянут в законодательных актах или контрактах.

Параллельно с 1 июля вступают в силу и другие новые стандарты для лёгкой промышленности, включая методы оценки стойкости текстильных материалов и требования к защитной и профессиональной обуви. Эти изменения призваны повысить качество продукции и обеспечить безопасность потребителей.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту.

Фото: Piter.TV