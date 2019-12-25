Код вместо чертежей: цифровизацию строительства обсудили в Совфеде

Предполагается, что Минстрой наделят полномочиями утверждать требования к ЦИМ.

В Совете Федерации обсудили цифровизацию строительства и ход реализации важнейших инфраструктурных проектов. Одним из главных участников обсуждений стал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Константин Михайлик.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", центральной темой заседания стал проект поправок в Градостроительный кодекс — они касаются внедрения цифровых информационных моделей (ЦИМ) в строительную практику. ЦИМ — это детальная цифровая "карточка" объекта, где зафиксированы все его ключевые параметры.

Законопроект призван создать правовую базу для масштабного использования ЦИМ в строительной отрасли. В частности, он закрепляет требования к структуре модели и её минимальному составу. Полномочия по утверждению этих требований планируется передать Минстрою России. Ведомство будет определять, какие разделы, типы элементов и обязательные атрибуты должны быть в модели.

При этом Правительство сможет регулировать особенности применения программных решений с учетом того, насколько строительная отрасль готова к тем или иным технологиям. Как подчеркнул Михайлик, такой подход позволит системно перевести строительную отрасль на цифровые технологии.

В перспективе ЦИМ станет не только инструментом проектирования, но и надежным помощником при эксплуатации зданий. С ее помощью можно будет эффективнее планировать ремонтные работы, оперативно реагировать на аварийные ситуации и даже заранее предотвращать возможные проблемы.

Ранее мы сообщали, что девелоперы в России массово переходят на цифровые модели зданий.

Фото: Минстрой РФ