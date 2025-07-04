Сбыт 23 кг кокаина из Эквадора пресекли в Петербурге

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере").

В Петербурге и Ленинградской области, работники регионального управления ФСБ совместно с бойцами Росгвардии пресекли сбыт крупной партии наркотических веществ и задержали гражданина Эквадора. У иностранного подданного изъяли 23 килограмма кокаина, расфасованного в 23 брикета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30 и ч.5 ст. 228.1 УК РФ ("Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере").

Как сообщили представители пресс-службы регионального управления ФСБ, подозреваемый в причастности к незаконному обороту наркотиков заключен под стражу. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и оперативные мероприятия для выяснения всех обстоятельств дела.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге задержаны близнецы, подозреваемые в пособничестве иностранным IT-мошенникам.

Видео: Управление ФСБ России по Петербургу и Ленобласти