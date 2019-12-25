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Туристы с детьми застряли на острове в озере Вуокса
Сегодня, 10:59
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Туристы с детьми застряли на острове в озере Вуокса

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О пострадавших не сообщается.

В Приозерском районе 4 июля состоялась спасательная операция. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти. 

Группа туристов с детьми нуждалась в эвакуации с острова на озере Вуокса в связи с неблагоприятной погодой. Им было необходимо вернуться в Приозерск. 

Спасатели города эвакуировали путешественников. О пострадавших не сообщается. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге летают крыши, падают деревья и заборы. Порывы ветра на Финском заливе достигают 20-25 м/с, в городе – до 19 м/с. 

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти 

Теги: вуокса, спасение
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области,

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