Туристы с детьми застряли на острове в озере Вуокса

О пострадавших не сообщается.

В Приозерском районе 4 июля состоялась спасательная операция. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.

Группа туристов с детьми нуждалась в эвакуации с острова на озере Вуокса в связи с неблагоприятной погодой. Им было необходимо вернуться в Приозерск.

Спасатели города эвакуировали путешественников. О пострадавших не сообщается.

Ранее мы рассказывали о том, что в Петербурге летают крыши, падают деревья и заборы. Порывы ветра на Финском заливе достигают 20-25 м/с, в городе – до 19 м/с.

Фото: Аварийно-спасательная служба Ленобласти