"Бруклин" подписал контракт с Деминым

Россиянин был выбран "Бруклином" под восьмым номером в первом раунде драфта НБА.

Баскетбольный клуб "Бруклин" подписал контракт с российским центровым Егором Деминым. Об этом сообщили в пресс-службе "Бруклина".

Вместе с 19-летним игроком контракты с клубом также подписали израильские баскетболисты Бен Сараф и Дэнни Вольф. Детали соглашений не раскрываются.

Напомним, Егор Демин был выбран "Бруклином" под восьмым номером в первом раунде драфта НБА. В прошлом сезоне защитник играл в составе университетской команды 33 матча, в которых в среднем набирал 10,6 очка.

Ранее мы сообщали , что "Оклахома-Сити" впервые стала чемпионом НБА.

Фото: X / Brooklyn Nets