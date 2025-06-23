"Оклахома-Сити" впервые стала чемпионом НБА

Команда выиграла финальную серию со счетом 4:3.

"Оклахома-Сити" обыграла "Индиану" со счетом 103:91 в седьмом матче финальной серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Встреча прошла на "Чизпик Энерджи-Арене" в Оклахома-Сити.

Хозяева выиграли финальную серию (4:3) и впервые в истории стали чемпионами турнира. До этого команда побеждала в НБА в 1979 году, но представляла Сиэтл и называлась "Сиэтл Суперсоникс". Самым результативным игроком седьмого матча стал Шей Гилджес-Александер. Разыгрывающий "Оклахома-Сити" набрал 29 очков, сделал 12 результативных передач и пять подборов.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Бублику в финале турнира в Галле.

Видео: YouTube / House of Highlight